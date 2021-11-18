Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada Ankara Altındağ ilçesinde park halindeki arabadan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

ALTINDAĞ, ANKARA (İHA) - Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

ANKARA - Ankara Altındağ ilçesinde park halindeki arabadan cep telefonu çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde Altındağ Samanpazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş ticari aracını yol kenarına park etti. Vatandaş, sinyallerini açık bırakarak kısa süreliğine arabanın yanından ayrıldı. Bu sırada arabanın yanına yaklaşan hırsızlık zanlısı önce arabanın açık penceresinden içine baktı. Ön koltukta unutulan cep telefonunu gözüne kestiren zanlı, etrafı kolaçan ettikten sonra telefonu çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamaralarına yansıdı.

Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

Son dakika haberleri... Ankara'da güpegündüz cep telefonu çalan hırsız kamerada

18 günlük eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl istendi

18 günlük eşini başından vuran polise 3 suçtan 34 yıl istendi

 Son dakika haberi: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen: 'Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olması'

Son dakika haberi: FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen: "Hayatımdaki en büyük handikap soyadımın 'Gülen' olması"

İhlas Haber Ajansı / Musa Erdoğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title