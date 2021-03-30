Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, günübirlik kiralanan 715 eve eş zamanlı denetim yapıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, günübirlik kiralanan 715 eve eş zamanlı denetim yapıldı. 75 ekip 195 personelin katıldığı operasyonda toplam 16 işletme sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara genelinde rezidans, apart daire, stüdyo ve günübirlik evlerin otel gibi kullanılmaya başlandığı ve mülk sahiplerinin doğrudan kiraya verdiği tespiti üzerine harekete geçti.75 ekip ve 195 personelle yapılan eş zamanlı operasyonda günübirlik kiralanan 715 ev denetlendi. 5 günübirlik kiralanan evin Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıtlı olmadığı tespit edilerek bu işletmelerin sahiplerine 98 bin 365 TL idari para cezası uygulandı. Operasyonda usulüne uygun kayıt yapmayan 11 işletme sahibine de 108 bin 152 TL ceza uygulandı. Toplam 16 işletme sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı. - ANKARA

Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon
Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon
Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Burak Yılmaz İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı operasyon - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 14:15:21. #1.14#
title