Ankara'da günübirlik evlere denetim
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Ankara'da günübirlik evlere denetim

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel
Ankara'da günübirlik evlere denetim

ANKARA'da günübirlik kiralanan 715 eve yönelik denetimde 16 ev sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

ANKARA'da günübirlik kiralanan 715 eve yönelik denetimde 16 ev sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde rezidans, apart daire, stüdyo ve günübirlik evlerin otel gibi kullanılmaya başlandığı ve mülk sahiplerinin doğrudan kiraya verdiğini tespit etti. Bunun üzerine 75 ekip ve 195 personelle söz konusu adreslere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetim kapsamında, günübirlik kiralanan 715 ev kontrol edildi. Kimlik Bildirim Sistemine (KBS) kayıtlı olmadığı tespit edilen 5 evin sahiplerine 98 bin 365 TL, usulüne uygun kayıt yapmayan 11 işletme sahibine de 108 bin 152 TL olmak üzere toplam 16 işletme sahibine 206 bin 487 TL idari para cezası uygulandı.

 


Ankara'da günübirlik evlere denetim
Ankara'da günübirlik evlere denetim
Ankara'da günübirlik evlere denetim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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