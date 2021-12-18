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Son dakika: Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı Ankara'nın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş eden bir kişi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, havaya rastgele ateş eden bir kişi polisler tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi tarafından silahla vurularak yaralandı.

Olay 23.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı İstasyon Mahallesindeki Kartal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A. havaya rastgele 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı sırada husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi tarafından vurulan S.A. yaralandı. Husumetlisini vuran şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. S.A. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. S.A'yı vurup kaçan şahıs ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. S.A.'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Son dakika: Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Son dakika: Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

Son dakika: Gözaltına alınırken husumetlisi tarafından vurulan şahıs ağır yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Son Dakika Haberleri

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