Ankara'da görev yapan müftüler Beypazarı'nda bir araya geldi
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Ankara'da görev yapan müftüler Beypazarı'nda bir araya geldi

Ankara'da görev yapan müftüler Beypazarı'nda bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara'da görev yapan müftüler, Beypazarı Taş Mektep'te istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara'da görev yapan müftüler, Beypazarı Taş Mektep'te istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ankara İl Müftü Vekili Adem Karadeniz'in başkanlığında ve Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler'in ev sahipliğinde bir araya gelen 25 ilçe müftüsü, vaaz irşat programı, vaiz görevlendirme ve 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları uygulama esaslarını ele aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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