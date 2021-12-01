Ankara'da gönüllülerin inşa ettiği hayvan barınağında korkutan yangın

SİNCAN, ANKARA (DHA) - ANKARA'da, gönüllülerin yaptığı sokak hayvanlarına ait barınakta gece saatlerinde yangın çıktı. Kış için hazırlanan barınaktaki 55 köpeğe ait mamalar ve battaniyeler küle döndü.

Yangın, dün gece saat 22.30 sıralarında Sincan ilçesinde, gönüllülerin sokak hayvanları için yaptığı hayvan barınağında meydana geldi. Rüzgarın şiddeti ve barınaktaki kulübelerin ahşap olması nedeniyle yan kısa sürede büyüdü. Barınak bekçisinin kulübedeki köpekleri kısa sürede dışarı çıkarmasıyla can kaybı yaşanmadı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Barınağın sahibi Emine Özer, 5 yıldır sokak hayvanlarına baktığını belirterek, "Canlarıma daha huzurlu bir yaşam sağlamak için 5 ay önce burayı kiraladım. Burayı hala ilmek ilmek kendi şartlarımla dokumaya çalışıyorum ama böyle bir yangınla karşılaştım. Allah'tan canlarımızda zeval yok. Bekçimiz açmış kafesi öncelikle onları çıkarmış dışarı" dedi.