Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı.

Ankara'da göle düşen kadın kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Mogan Gölüne düşen bir kadın, görevliler tarafından kurtarıldı.

Olay, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.K. isimli kadın bilinmeyen bir şekilde Mogan Gölüne düştü. Kadını gören vatandaşların bilgi vermesi üzerine, görevliler harekete geçti. Göldeki kadın, tekneyle yanına giden görevliler tarafından kurtarıldı. Kıyıya getirilen L.K., sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Öte yandan polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA