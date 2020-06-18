Ankara'da, gökyüzünü şimşekler aydınlattı
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Ankara'da, gökyüzünü şimşekler aydınlattı

ANKARA'da, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzüanü aydınlattı.

Ankara'da, gökyüzünü şimşekler aydınlattı
18.06.2020 03:55 | Son Güncelleme: 18.06.2020 04:04

ANKARA'da, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzüanü aydınlattı.  

Başkent'te, akşam saatlerinde yer yer kısa süreli yağmur geçişleri etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte büyük bir gürültü ile çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, vatandaşları endişelendirdi. Şehrin pek çok yerinden görülen şimşekler, kameraya yansıdı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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