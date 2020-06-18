Ankara'da, gökyüzünü şimşekler aydınlattı ANKARA'da, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzüanü aydınlattı.

ANKARA'da, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak yağış öncesi çakan şimşekler gökyüzüanü aydınlattı.

Başkent'te, akşam saatlerinde yer yer kısa süreli yağmur geçişleri etkili oldu. Sağanak yağış ile birlikte büyük bir gürültü ile çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, vatandaşları endişelendirdi. Şehrin pek çok yerinden görülen şimşekler, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA