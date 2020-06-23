Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu
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Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu

ANKARA'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara'da, gök gürültülü sağanak etkili oldu
23.06.2020 00:08 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:28

ANKARA'da, akşam başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Gök gürültüsü ve şimşekler, tedirginlik yaratırken yıldırım düşme anı kameraya yansıdı.

Başkent'te, akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Altındağ ilçesinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Su birikintisine girmek istemeyen sürücülerin araçlarıyla kaldırımlardan ilerlediği görüldü. Ankara İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri, su baskını riskine karşı, köprü, alt geçit ve tünel yakınlarında hazır bekledi. Yağışın yanı sıra etkili olan gök gürültüsü, şimşek ve yıldırımlar da vatandaşları tedirgin etti. Çakan şimşeklerle gökyüzü aydınlandı. Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesinde bulunan alana yıldırım düşme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntü dökümü:

- Gök gürültüsü ve şimşekler

- Su basan yollar

- Yıldırım düşme anı

Haber-Kamera:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

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