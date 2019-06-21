Ankara'da gıda denetimi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde sığınmacılara ait işletmelerde gıda denetimi yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekiplerince, sığınmacılar tarafından işletilen 9 gıda işletmesinde denetim gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu tespit edilen 350 kilogram muhtelif gıda maddesi ile 120 koli yumurtaya imha edilmek üzere Altındağ Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince el konuldu.

Kaynak: AA