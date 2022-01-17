ANKARA'DA GEYİK MADEN OCAĞINA GİRDİ
Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Haberler | Güncel
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde bir geyik, kömür madeni ocağına girdi.
ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde bir geyik, kömür madeni ocağına girdi. Madene inen geyik, maden çalışanları tarafından görüntülendi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, bir geyik maden ocağına indi. Kömür madeni ocağına inen geyik, madencilerin cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Maden ocağına hızla giren geyiğin aynı hızla gözden kaybolduğu görüldü. Maden ocağı işçilerinde kısa süreli panik yaşandı.
Demirören Haber Ajansı / Hasan Olum - Son Dakika Haberleri