Son dakika: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın - Haberler
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Son dakika: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangınANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde atık metal geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Ankara'da Geri Dönüşüm tesisinde yangın

ANKARA'nın Yenimahalle ilçesinde atık metal geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yenimahalle'de bulunan Hurdacılar Sitesi'ndeki atık metal geri dönüşüm tesisinde çıktı. Tesisin açık alanında bulunan atık malzemeler henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın söndürüldü. Tesiste hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Son dakika: Ankara'da geri dönüşüm tesisinde yangın

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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