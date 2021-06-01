Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
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Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 kişiden 13'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY'nin güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14 kişiden 13'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 14 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler gerçekleştirdikleri operasyonla söz konusu şüphelilerden 13'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarınsa devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı
Ankara'daki FETÖ operasyonunda 13 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

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