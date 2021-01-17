Ankara'da gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulacak

Ankara-Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tahsis edilecek bir binada gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulacak.

Ankara-Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tahsis edilecek bir binada gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulacak.

Ankara Sanayi Odasından (ASO) yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda Başkanı Nurettin Özdebir'in ev sahipliğinde, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın katılımıyla mesleki ve teknik eğitimde iş birliği imkanlarının geliştirilmesi konusunun görüşüldüğü toplantı düzenlendi.

Toplantıda, Kızılay'daki Saraçoğlu Mahallesi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tahsis edilecek bir binada gençler için inovasyon ve tasarım atölyesi kurulması için MEB, ASO ve ATO iş birliğinde çalışma yapılması kararlaştırıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki ve teknik eğitim alanında çok önemli iyileştirmeler yapıldığını belirterek, "Bizim görevimiz, mesleki eğitimi çevresindeki sanayiyle, endüstriyle, iş dünyasıyla eşleştirmek. Bu konuda her türlü çalışmayı destekleyeceğiz." dedi.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de mesleki ve teknik okullara başvuran öğrencilerin beceri ve ilgi testlerine tabi tutulması ve buna uygun meslek alanlarına yönlendirilmesinin önemine işaret ederek, bu uygulamayı ASO'ya bağlı tüm okullarda gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mesleki eğitimi, hem ekonominin ihtiyaçlarını hem de küresel rekabet ve teknolojide meydana gelen eğilimleri dikkate alarak planlamak gerektiğini kaydeden Özdebir, "Mesleki eğitim sistemi, çalışma hayatındaki ve sanayinin ihtiyaçlarındaki değişimlere hızlı bir biçimde cevap verebilmelidir. Mesleki eğitim sistemimizin öncelikli problemi cazibe eksikliğidir. Mesleki eğitimde farklı programlar arasında yatay ve dikey geçiş esnekliğinin bulunmaması mesleki eğitimin cazibesini azaltarak ona olan ilginin azalmasına yol açmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

ATO Başkanı Gürsel Baran da mesleki eğitimin öneminin anlaşılmasıyla son yıllarda meslek liselerine ilginin arttığını bildirdi.

Baran, "Bu ilgi ve toplumun tüm kesimlerinin çabalarıyla Türkiye, son yıllarda mesleki eğitim konusunda önemli mesafeler kat etti. Biz de ATO olarak çeşitli projelere verdiğimiz desteklerle bu sürece katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemizin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki eğitimin güçlenmesini önemsiyoruz ve bu konuda her türlü katkıyı vermeye ve işbirliğine hazırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır