Ankara'da geçen yıl 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı

18.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:44

Ankara'da 2019'da insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 47 operasyonda, 2 bin 89 düzensiz göçmen ve 130 organizatör yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 47 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 130 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Kaynak: AA