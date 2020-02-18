Ankara'da geçen yıl 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı
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Ankara'da geçen yıl 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı

Ankara'da 2019'da insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 47 operasyonda, 2 bin 89 düzensiz göçmen ve 130 organizatör yakalandı.

18.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 09:44
Ankara'da geçen yıl 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı

'da 2019'da insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlenen 47 operasyonda, 2 bin 89 düzensiz göçmen ve 130 organizatör yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 47 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 2 bin 89 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı geçişleri organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 130 şüpheliden 42'si tutuklandı.

Kaynak: AA
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