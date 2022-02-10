Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Sertaç Bulur - Güncel
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Ankara'da geçen yıl 1172 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Ankara polisi, geçen yıl 1172 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheliyi yakaladı.

ANKARA (AA) - Göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden Ankara polisi, geçen yıl 1172 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, polis sorumluluk bölgesinde geçen yıl düzenlediği 136 operasyonda 1172 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 419 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 31'i tutuklandı.

AA / Sertaç Bulur - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Göçmen, Polis, Güncel, Haberler

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