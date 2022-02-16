Son dakika... Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika... Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

AA - Güncel
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Son dakika haberler: Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

ANKARA (AA) - Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 7-13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda, 4 bin 720 cinsel içerikli kaçak ilaç, 2 bin 176 litre sahte alkollü içki, 1917 paket kaçak sigara, 920 kaçak puro, 215 elektronik ve muhtelif kaçak eşya, 680 kaçak vitanim hapı, 33 kilogram kaçak tütün, 9 milyon 276 bin 800 makaron ve 1 sigara sarma makinesi ile 1 kompresör ele geçirildi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika... Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Son dakika... Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Son dakika... Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

AA - Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Kaçak Sigara, Ankara, İlaç, Güncel, Haberler

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