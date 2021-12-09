Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı - Haberler
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Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 58 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik operasyonlarda 58 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başkentte 29 Kasım-5 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 368 bin 675 sahte veya kaçak tıbbı ilaç, 9 ton sahte içki, gümrük kaçağı 2 bin 495 elektronik ve muhtelif eşya, 230 paket sigara ve 6 milyon 11 bin 200 makaron ile bir tabanca ele geçirildi.

Operasyonlarda 58 zanlı gözaltına alındı.

Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

Geçen haftaki kaçakçılık operasyonlarında 58 şüpheli yakalandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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