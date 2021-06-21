Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
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Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

Ankara'da geçen hafta kaçakçılık operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel

Başkentte son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 47 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 47 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14-20 Haziran'da il genelinde sigara, alkollü içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar sonucu 47 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 205 bin 260 dolu ve 36 bin boş makaron, 6 bin 363 litre karışımlı akaryakıt, 6 bin 82 puro, 1668 elektronik eşya, 1460 kilogram tütün, 1307 muhtelif eşya, 508 paket kaçak sigara, 204 litre sahte/kaçak alkol, 204 sahte bandrol, 110 cep telefonu, 15 tarihi eser, bir gümrük kaçağı otomobil ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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