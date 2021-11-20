Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı - Haberler
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Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının sıçradığı gecekonduda tüp patladı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının sıçradığı gecekonduda tüp patladı. Olayda 2 kişi yaralandı.

Olay, Polatlı ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Esen Sokak'taki bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanında çıkan yangın arazideki gecekonduya sıçradı. Yangının sıçradığı gecekonduda bulunan tüpün patlaması alevler evi sardı. Gecekonduda bulunan İ.G. ve F.G. isimli şahıslar çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANKARA

Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı

Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı

Ankara'da gecekonduda tüp patladı: 2 yaralı

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