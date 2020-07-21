Ankara'da gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi
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Ankara'da gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında içeride bulanan yaşlı adam hayatını kaybederken eşi de yaralandı.

Ankara'da gecekonduda çıkan yangında yaşlı adam can verdi
21.07.2020 06:44 | Son Güncelleme: 21.07.2020 07:43

Ankara'nın Mamak ilçesinde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında içeride bulanan yaşlı adam hayatını kaybederken eşi de yaralandı.

Yangın, sabaha karşı Ankara'nın Mamak ilçesi Dostlar Mahallesi 1458. sokakta meydana geldi. Sokakta bulunan gecekonduda çıkan yangında dumanları fark eden Belgüzar Kuğimen, kendisini dışarıya atarak komşularından yardım istedi. Yardıma gelen 2 kişi içeriye girdikleri sırada 74 yaşındaki Mehmet Kuğimen'i yerde baygın halde buldu. Yaşlı adam, komşularının yardımıyla yaralı halde dışarıya çıkarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Mehmet Kuğimen'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yangında yaralanan yaşlı adamın eşi Belgüzar Kuğimen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucunda söndürülebildi.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan hayatını kaybeden kişinin ölüm haberini alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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