ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI - Haber
Altındağ, Güncel

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

09.03.2020 05:54 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:56
ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu. Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haber
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü Haber
Koronavirüsten korunmak için endüstriyel alkol içen 7 kişi öldü
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Levent Can Acun Ilıcalı Nilperi Şahinkaya
Spor Berkay Şahin Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 06:52:57. #1.15#