ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI - Haber
Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Altındağ, Güncel

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINIANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.

09.03.2020 05:47 | Son Güncelleme: 09.03.2020 05:47
ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.  Yıldırım Beyazıt Mahallesi Altındağ Caddesi üzerinde bulunan metruk gecekonduda, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, gecekondunun çatısını tutuşturdu. Yangın sırasında gelen patlama sesini duyan çevre sakinleri, panikle evlerini boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, gecekondunun yakınındaki harabe bir yapıya daha sıçradı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, kundaklama iddiaları araştırılıyor.  Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. 

Görüntü dökümü:

Yangın anı

İtfaiyenin müdahalesi

Genel ve detay


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı Haber
Yoldan geçen adamın Arapça sözlerini anlayan dönerci, bıçağına sarıldı
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak Haber
Meteoroloji tarih verip il il uyardı! Sağanak yağış etkili olacak
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu Haber
Babacan, partisini Çarşamba günü kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı Haber
Sivasspor-G.Saray maçında kural hatası var mı? Talimatlar ortaya çıktı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar Haber
Rum kesiminden sınırda kriz yaratacak karar! Asker gönderiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Altun
Magazin Hadise Can Yaman Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Adana İtalya Avrupa Sivasspor
Şu an buradasınız: ANKARA'DA GECEKONDU YANGINI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 06:54:48. #1.14#