Ankara'da Gece Kulübüne Ateş Açıldı: 1 Yaralı

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, gece kulübüne kimliği belirsiz kişilerce açılan ateşte 1 kişi yaralandı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 02.30 sıralarında Kavaklıdere Mahallesi Güfte Sokak'ta meydana geldi. Plakası belirlenemeyen beyaz renkli otomobille gelen kişiler, gece kulübüne tabancayla 8 el ateş açtı. Bu sırada kapıda bekleyen iş yerinin otopark görevlisi Latif Kaya (42) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar otomobille Akay Caddesi istikametine kaçarken, Latif Kaya ise bölge esnafı tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gece kulübünün önünü emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, saldırganları yakalamak için, kaçış istikametindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameralarını inceliyor.

- Ankara

Kaynak: DHA