Ankara'da gaygubet evleri firarisi FETÖ üyesi çift yakalandı

31.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:24

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla gaygubet evleri firarileri olan A.K. ve A.K. isimli FETÖ üyesi çift yakalandı.



FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgüt içindeki çözülmelerin önüne geçebilmek adına firari kişileri saklayarak gaygubet evlerinde örgüt faaliyetleri yürütülmeye çalışılıyordu. 6 Aralık 2017 günü bu faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 87 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün elebaşı Fettullah Gülen'in yeğeni S.G. de bu gaygubet evlerinde yakalanmıştı. Aynı operasyonda A.K. ve A.K. isimli zanlıların firari olduğu anlaşılmıştı.



MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 yıl sonra FETÖ/PDY terör örgütü üyesi iki zanlıyı Yenimahalle ilçesinde yakalayarak gözaltına altı. Zanlıların örgütün kriptolu haberleşme sistemi ByLock programını kullandığı ayrıca zanlıların Ankara'da okuyan yabancı öğrencilerden sorumlu olduğu tespit edildi. Her iki zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA