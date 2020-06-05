Ankara'da gaybubet evine operasyon; döviz ve altınlar çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da gaybubet evine operasyon; döviz ve altınlar çıktı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada FETÖ soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 37 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da gaybubet evine operasyon; döviz ve altınlar çıktı
05.06.2020 11:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:58

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturmada FETÖ soruşturmasında, haklarında yakalama kararı bulunan 37 kişi gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ'nün gaybubet evinden binlerce dolar, euro ve yüklü miktarda altın ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından haklarında yakalama kararı olan kripto FETÖ'cülerle ilgili yürütülen soruşturmada 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev aramasında, döviz ve altın zulası ortaya çıktı.  FETÖ'cülerin evinde 19 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 3 adet 100 gramlık külçe altın, 3 adet çeşitli gramlarda altın bilezik,  küçük altın, cumhuriyet altını, ayrıca 25 adet 1 dolar ele geçirildi. 3 şüpheli de sahte kimlikler bir şüpheli de ise kardeşine ait kimlik bulundu.

Öte yandan operasyon görüntülerine DHA ulaştı. Görüntülerde FETÖ'nün gaybubet evinde ele geçirilen döviz ve altınların yanısıra, yalnızca örgüt üyelerinde bulunan 25 adet 1 dolar  yer alıyor. 3 şüphelinin üzerinden çıkan sahte kimlikler de görüntülere yansıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı Haber
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, Olimpiakos'la anlaştı
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Son 3 haftayı seyircili oynayabiliriz
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Arda Turan, oğlu Hamza Arda'yla futbol oynadığı anları sosyal medyadan paylaştı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
İtalyan efsane Totti'nin eşi Ilary Blasi'nin yoga paylaşımı yürekleri ağza getirdi
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Virajı alamayan sürücü otomobille kanala düştü, boğularak hayatını kaybetti
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Feyenoord'lu Leroy Fer, Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Konya'daki göle balık bırakan gizemli Amerikalı, sınır dışı edilecek
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Günün ilk yarısında 109.385,01 puana yükselen borsa, son üç ayın zirvesini gördü
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Çiftçiye hububat ve pancar küspesi için toplam 400 milyon TL'yi aşan avans desteği yapıldı
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Suudi Arabistanlı bir baba, bebeğine kum yedirdi
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Murat Boz Ece Erken Cem Yılmaz Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Mehmet Aurelio
Daha Fazla Ateş Karar Çocuk Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: Ankara'da gaybubet evine operasyon; döviz ve altınlar çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:58:58. #1.15#
title