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Ankara'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadını tehditle fuhuşa sürüklediği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İHA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir kadını tehditle fuhuşa sürüklediği iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde alıkonulan, tehdit ve zorlama ile fuhuşa sürüklendiği bildirilen G.C. isimli kadın ile birlikte yaşadığı cezaevinden izinli çıkan A.A. ikametlerinden, Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından alınarak, Polis Merkezi Amirliğine intikal ettirildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında tehdit, fuhuş ve alıkoyma suçlarından gerekli işlemler yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. G.C. isimli kadın ise polis ekipleri tarafından daha önce beraber yaşadığı annesinin ikametine teslim edildi. - ANKARA

Ankara'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

Ankara'da fuhuş operasyonunda 4 gözaltı

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