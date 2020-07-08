Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

ANKARA'da, yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
08.07.2020 14:07 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:11

ANKARA'da, yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit ederek fuhşa zorladıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kente gelen bazı yabancı uyruklu kadınların zorla fuhşa sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, M.K. ve O.H.'nin yurt dışından gelen yabancı uyruklu kadınları tehdit edip korkutarak, pasaportlarına el koyduğunu, kadınları hürriyetinden yoksun kılarak, başka kişilerin üzerine kiraladıkları evlerde barındırıp, fuhşa zorladıklarını tespit etti. Ayrıca, T.E. ve N.E.'nin de ticari taksi ile kadınları fuhuş yapılan yere götürdükleri öğrenildi. Yine C.K. ve S.T.'nin de, M.K. ve O.H. ile birlikte hareket ettikleri belirlendi. 6 şüpheli, bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

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