Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı Ankara'da ölmek üzere olan yavru köpekler böyle kurtarıldı Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarını alan hayvanseverler 6 yavru köpeği ölmek üzereyken son anda kurtardı.

Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı

Ankara'da ölmek üzere olan yavru köpekler böyle kurtarıldı

ANKARA - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarını alan hayvanseverler 6 yavru köpeği ölmek üzereyken son anda kurtardı. Hayvanseverler yavru köpeklerin fosseptik çukuruna bilerek atıldığını iddia etti. Köpeklerin kurtarılış anları ise kameralara yansıdı.

Ankara'da "Patili Köy" isimli hayvan severler derneği üyeleri, Gölbaşı ilçesinde bir arazide yavru köpeklerin fosseptik çukuruna düştüğü ihbarını aldı. Olay yerine giden hayvanseverler, köpekleri düştükleri çukurdan zor da olsa çıkarırken yavru köpeklerin zor nefes aldığını fark etti.

Kalp masajı yapmaya başladıkları yavru köpekleri daha fazla vakit kaybetmemek adına hızlıca veterinere götüren hayvanseverler, köpeklerin burada tedavi altına alınmasını sağladı.

"Hipotermiye girmişlerdi, hareket etmiyorlardı"

'Patili Köy' hayvanseverler derneği kurucusu Volkan Koç, kendilerine gelen ihbar üzerine köpekleri kurtarmak için yaklaşık bir saat yol gittiklerini ve köpekleri bulduklarında hareketsiz olduklarını belirtti. Koç, "Gölbaşı'ndan sonra Selametli tarafında fosseptik çukurunda 6 tane yavru köpeğin olduğunu kürekle çıkarmaya çalıştıklarını söylediler. Bizde yaklaşık 1 saatlik yol gittik ve oraya ulaştığımızda onları perişan halde bulduk. Bulduğumuzda zaten hipotermiye girmiş durumdalardı. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Kalp masajı yaptım ama hiçbir tepki yoktu. Artık zaman kaybetmemiz gerektiğini düşündük ve apar topar kliniğe yetiştirdik" dedi.

"Yavru köpeklerin çukura atıldığını düşünüyoruz"

Koç, yavruların daha 20 günlük olduklarını ve yürüyecek durumda olmadıklarını belirterek, "Bu yavru köpekler 20 günlük. Daha yürüme şansı yok bize ihbarda bulunan kişiler köpeklerin çukura düştüğünü söylediler ama veteriner hekimimizle istişare ettik. Bu köpekler yürüyemez ve fosseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri fosseptik çukurunu açtılar köpekleri attılar ve gittiler. Buraya ilk geldiğimizde veteriner hekimimiz yavru köpekleri hemen kuvöze koydu. Şuan yavaş yavaş hareket etmeye başladılar vücutlarındaki dışkıları temizledik. Biraz daha toparladıktan sonra ana tedavi başlayacak. Yarın gidip yavru köpeklerin annesini alacağız ve bir tane daha sağlam yavru kalmış orada. Yavrular şuanda beslenemiyor şuanda mideleri dışkı dolu. Durumları çok kritik" dedi.

Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı
Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı
Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı
Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET MÜCAHİT DERELİ

Tam bir şifa deposu, 'doğunun muzu' ışkın tezgahlarda yerini aldı
Tam bir şifa deposu, "doğunun muzu" ışkın tezgahlarda yerini aldı
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
IĞDIR PİTBULLU BIÇAKLAYIP, SAHİBİNİ DÖVDÜLER
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
ABD, Türkiye'yi resmen F-35 programından çıkardı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Meral Akşener Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da fosseptik çukuruna atıldığı iddia edilen 6 yavru köpek kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 08:36:58. #1.14#

title