Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı
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Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı

Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılarak veterinerde tedaviye alındı.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek, hayvanseverler tarafından kurtarılarak veterinerde tedaviye alındı.

Gölbaşı ilçesinde Selametli mevkiinde kapağı açık olan foseptik çukurunda yavru köpekleri fark eden bir kişi hayvanseverlere haber verdi. Ölmek üzere olan yavru köpekler, hayvanseverlerin uzun uğraşları sonucu çukurdan çıkarıldı. 20 günlük olduğu belirtilen köpekler, ilçedeki veteriner kliniğine götürülerek tedaviye alındı. 

'KALP MASAJI YAPTIK'Patiliköy Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği kurucusu Volkan Koç, köpekleri bulduklarında kötü durumda olduklarını belirterek, "Yaklaşık 1 saatlik yol gittik ve ulaştığımızda yavru köpekleri perişan halde bulduk. Zaten hipotermiğe girmiş durumdalardı. Hiçbir şekilde hareket yoktu. Kalp masajı yaptım; ama hiçbir tepki yoktu. Artık zaman kaybetmemiz gerektiğini düşündük ve apar topar kliniğe yetiştirdik" dedi.'KÖPEKLERİN ATILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'Köpeklerin henüz 20 günlük olduklarını ve yürüme şanslarının bulunmadığını ifade eden Koç, yavruların çukura atıldığını iddia etti. Koç, "Bize ihbarda bulunan kişiler, köpeklerin çukura düştüğünü söyledi; ama veteriner hekimimizle istişare ettik, bu köpekler yürüyemez. Foseptik çukurunun kalın bir kapağı kaldırılıp bir kenara konulmuş. Biz, köpeklerin atıldığını düşünüyoruz. Bu köpekleri istemeyen birileri foseptik çukurunu açtılar, köpekleri attılar ve gittiler" ifadelerini kullandı.'KÜVEZE KONULDULAR'

Hayvanları vakit kaybetmeden kliniğe yetiştirmeye çalıştıklarını söyleyen Koç, "Buraya ilk geldiğimizde veteriner hekimimiz yavruları hemen kuvöze koydu, hayatta kalmalarını sağlamak için. Şu an yavaş yavaş hareket etmeye başladılar, vücutlarındaki dışkıları temizledik. Biraz daha toparladıktan sonra ana tedaviye başlanacak. Yarın gidip yavru köpeklerin annesini de alacağız. Yavrular şuanda beslenemiyor" dedi.


Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı
Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı
Ankara'da foseptik çukurunda bulunan 6 yavru köpek tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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