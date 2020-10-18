Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)

18.10.2020 21:00 | Son Güncelleme: 18.10.2020 21:10
Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)

2 BİNANIN ÇATISI UÇTUAnkara'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesine bağlı Kartaltepe Mahallesi'ndeki Kartal Sitesinde bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu.

2 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Ankara'da akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan fırtına nedeniyle Mamak ilçesine bağlı  Kartaltepe Mahallesi'ndeki Kartal Sitesinde bulunan 17 katlı iki binanın çatısı uçtu. Çatıdan uçan parçalar, yola ve sitenin otoparkına düştü. Bu sırada yoldan geçen site sakini Zuhal Köroğlu, çatıdan kopan parçaların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Köroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca site otoparkında bulunan 2 araç da çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri de bölgede incelemede bulundu.

'AŞAĞIDA ÇOCUKLARIMIZ DA OLABİLİRDİ'

Kartal Sitesi sakini Murat Özcan, çıkan rüzgar nedeniyle binalarının çatısının uçtuğunu belirterek, "Çatı uçarken bir tane bayan geçiyordu yoldan, çatıdan düşen parçalar kadının ayağının üstüne düştü. Yan binanın çatısı da aynı şekilde uçtu. Hortum anında ne yapacağımızı bilemedik, bayağı korktuk. Yeni bir bina burası daha 3 yıllık. Normalde bunların olmaması lazım. Bir rüzgarda böyle uçarsa yarın ne olacağımız belli değil. Bu binada 42 tane hane var. Bu kadar insan bir sürü para verip güvenilir diye oturdu. Bugün yaralanan vatandaşın yerinde bizim çocuklarımız da olabilirdi" dedi.

 


Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)
Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)
Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)
Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Sergey Lavrov Fahrettin Koca Engin Yıldırım Mustafa Şentop Mustafa Akıncı
Magazin Emrah Ezgi Mola Yavuz Bingöl Yasmin Erbil
Spor Falcao Can Bartu Ozan Kabak Fatih Terim Malcolm Thomas
Daha Fazla Kıbrıs Ateşkes Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da fırtına, yağmur ve dolu etkili oldu (2) - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.10.2020 21:34:40. #1.14#
title