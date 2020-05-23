Ankara'da fırtına, günlük yaşamı olumsuz etkiledi ANKARA'da, etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçların ve rüzgarda savrulan malzemelerin altında kalan araçlarda hasar oluştu.

ANKARA'da, etkili olan fırtına nedeniyle devrilen ağaçların ve rüzgarda savrulan malzemelerin altında kalan araçlarda hasar oluştu. Kent genelinde aralıklarla yağış görülürken, Anadolu Otoyolu'na mayıs ayında kar yağdı.

Başkent'te, iki gündür etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçuşan eşyalar ve devrilen ağaçlar, zarara yol açtı. Çankaya ilçesi Çayyolu Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan boya iskelesi, park halindeki 4 otomobilin üzerine devrildi. Gölbaşı'nın İncek Mahallesi'nde ise bir evin balkonunda bulunan kitaplık, rüzgarın etkisiyle havalanıp, başka bir apartmanın duvarına çarptı. Yenimahalle Belediyesi Abdurrahman Oğultürk Pazar Yeri'nin duvarı sokağa yıkıldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

HAREKET HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ÖNÜNE YÖN LEVHASI DÜŞTÜFırtına, trafikte sürücülere de zor anlar yaşattı. Mevlana Bulvarı'ndan Gölbaşı yönünde giden bir otomobilin önüne yön levhası düştü. Levhadan santimetrelerle kurtulan otomobilde hasar oluşurken o anlar, otomobil kamerasının görüntülerine yansıdı.

Kent genelinde etkili olan fırtına ve yağmur geçişlerinin yanı sıra, Anadolu Otoyolu'nda kar yağışı görüldü. Ankara Valiliği'nce yapılan açıklamada, vatandaşlar, çatı uçması, ağaç devrilmesi toz aşınımı gibi olaylara karşı uyarıldı.

Görüntü dökümü:

- Devrilen iskele

- Rüzgarda uçan kitaplık

- Otomobil önüne levha düşmesi

- Kar yağışı

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,

Kaynak: DHA