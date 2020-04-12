Ankara'da fırıncılar, evlerinde kalan vatandaşlara ekmek götürdü Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkentte, fırıncılar, ürettikleri ekmekleri araçlarla mahallelere götürüp satış yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı başkentte, fırıncılar, ürettikleri ekmekleri araçlarla mahallelere götürüp satış yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma yasağının son gününde, istisna kapsamındaki iş yerlerinden fırınlar, üretime devam ediyor.

Fırıncılar, mağduriyet yaşanmaması için ürettikleri ekmekleri araçlarla evlere ulaştırıyor.

Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde bir fırın sahibi, araçla mahalle mahalle dolaşıp ekmek satışını gerçekleştirdi.

Ekmek dağıtımı sırasında sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlar tek tek araç başına gelerek ekmek aldı. Bazı mahalle sakinleri ise ekmek almak için balkondan sepet sarkıttı.

Öte yandan "sosyal mesafe" tedbirini dikkate alan komşular evlerinin balkonlarından sohbet etti.

Kaynak: AA