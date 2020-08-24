Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösterdikleri tespit edilen firari 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
24.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:37
ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösterdikleri tespit edilen firari 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.
Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haklarında aranma kaydı da olan firari 2 örgüt üyesi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: DHA