Ankara'da firari 2 FETÖ şüphelisi yakalandı ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösterdikleri tespit edilen firari 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması'nda faaliyet gösterdikleri tespit edilen firari 2 şüpheli, yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'nin 'mahrem yapılanması' içinde faaliyet gösterdikleri ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Haklarında aranma kaydı da olan firari 2 örgüt üyesi, gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA