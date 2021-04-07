Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi

Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisiTÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin iş yükü de yeniden arttı.

Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin iş yükü de yeniden arttı. Ankara'da filyasyon ekipleri, ev ev gezerek testi pozitif çıkan hastalar ile temaslılarının tedavi ve izolasyonlarını sağlayarak, virüsün yayılımını önlemeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı 50 bin bandına dayandı. Salgın ile mücadelenin önemli sac ayaklarından filyasyon ekiplerinin de buna bağlı mesai ve yoğunluğu yeniden arttı. Ankara'da Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar sokak sokak gezerek testi pozitif çıkan hastalar ve temaslıların tedavileri ile izolasyonlarını sağlayarak, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Filyasyon ekibinin, testi pozitif çıkan E.A.'nın (32) evine giderek yaptığı müdahaleyi, DHA ekibi görüntüledi. Koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık görevlileri, kapıda E.A.'nın sağlık durumunu sorgulayıp, tedavisi için ilaçlarını teslim ederek, uyması gereken kuralları anlattı. Filyasyon ekibi, E.A.'nın temaslı zincirini tespit etmek için de çalışma yaptı.

'1-2 HAFTADIR CİDDİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Koordinatörlüğü Sorumlusu Dr. Süheyla Sak, vaka artışı ile birlikte ciddi bir yoğunlukları olduğunu söyleyerek "Ekiplerimiz durmaksızın, bazen yemek dahi yemeden görevlerinin başında bulunuyorlar. Bizler de onlara her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Mart'a kadar belirli bir seviyedeydi değerler; ama Mart'tan bu zamana kadar özellikle şu son 1-2 haftadır ciddi bir artış söz konusu. Bunu da zaten iş yoğunluğumuzdan anlıyoruz. 84 ekibimizle birlikte sabahtan akşam geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Doktorlarımız, diş hekimlerimiz, yardımcı sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz toplamda şu anda sahada 168 kişi ile aktif bir biçimde görev alıyoruz. Merkezde de hem aramalarda hem adres-telefon güncellemelerinde hem de çağrı değerlendirmede ekiplerimize destek veren arkadaşlarımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU