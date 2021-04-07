Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi

Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU - Haberler | Güncel
Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi

Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisiTÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin iş yükü de yeniden arttı.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu siyasi rant malzemesi değildir, saygılı olun

Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi

TÜRKİYE'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla birlikte filyasyon ekiplerinin iş yükü de yeniden arttı. Ankara'da filyasyon ekipleri, ev ev gezerek testi pozitif çıkan hastalar ile temaslılarının tedavi ve izolasyonlarını sağlayarak, virüsün yayılımını önlemeye çalışıyor.

Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı koronavirüs tablosunda vaka sayısı 50 bin bandına dayandı. Salgın ile mücadelenin önemli sac ayaklarından filyasyon ekiplerinin de buna bağlı mesai ve yoğunluğu yeniden arttı. Ankara'da Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, geç saatlere kadar sokak sokak gezerek testi pozitif çıkan hastalar ve temaslıların tedavileri ile izolasyonlarını sağlayarak, hastalığın yayılmasını önlemeye çalışıyor. Filyasyon ekibinin, testi pozitif çıkan E.A.'nın (32) evine giderek yaptığı müdahaleyi, DHA ekibi görüntüledi. Koruyucu kıyafetlerini giyen sağlık görevlileri, kapıda E.A.'nın sağlık durumunu sorgulayıp, tedavisi için ilaçlarını teslim ederek, uyması gereken kuralları anlattı. Filyasyon ekibi, E.A.'nın temaslı zincirini tespit etmek için de çalışma yaptı.

'1-2 HAFTADIR CİDDİ BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU'

Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü Filyasyon Koordinatörlüğü Sorumlusu Dr. Süheyla Sak, vaka artışı ile birlikte ciddi bir yoğunlukları olduğunu söyleyerek "Ekiplerimiz durmaksızın, bazen yemek dahi yemeden görevlerinin başında bulunuyorlar. Bizler de onlara her türlü desteği sağlamaya çalışıyoruz. Mart'a kadar belirli bir seviyedeydi değerler; ama Mart'tan bu zamana kadar özellikle şu son 1-2 haftadır ciddi bir artış söz konusu. Bunu da zaten iş yoğunluğumuzdan anlıyoruz. 84 ekibimizle birlikte sabahtan akşam geç saatlerine kadar çalışıyoruz. Doktorlarımız, diş hekimlerimiz, yardımcı sağlık çalışanlarımız, hemşirelerimiz toplamda şu anda sahada 168 kişi ile aktif bir biçimde görev alıyoruz. Merkezde de hem aramalarda hem adres-telefon güncellemelerinde hem de çağrı değerlendirmede ekiplerimize destek veren arkadaşlarımız var" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kaan ULU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Hande Erçel Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ankara'da filyasyon ekiplerinin yoğun mesaisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:36:41. #1.16#
title