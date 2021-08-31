ByLock kullanıcısı ve Bank Asya kaydı olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı ve Bank Asya kaydı olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ByLock kullanıcısı ve Bank Asya kaydı olan 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler hakkında birçok delil ve beyanın da bulunduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında; haklarında beyan, Bank Asya kaydı şeklinde deliller bulunan ve ByLock yazışma programını kullandıkları tespit edilen 5 (sivil) şüpheli hakkında 31.08.2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı