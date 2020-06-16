Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı operasyonda 25 zanlı yakalandı
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Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı operasyonda 25 zanlı yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 25 zanlı yakalandı.

Ankara'da FETÖ'ye yönelik iki ayrı operasyonda 25 zanlı yakalandı
16.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:22

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 25 zanlı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifresine yönelik yürütülmekte olan 16 farklı soruşturma kapsamında 'Sağlık Bakanlığı/Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Basın/Yayın Ajansları bünyesinde çalışmış/çalışıyor' olan 16 şüpheli hakkında verilen gözaltı talimatına istinaden 16 Haziran günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesi 13 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçuna yönelik yürütülen münferit soruşturmaları kapsamında Bylock-Bank Asya SGK kaydı-tepe yönetimi irtibat-ifade ve teşhis konularından toplam 19 şüpheli şahıs hakkında verilen kararlar doğrultusunda saat 06.30 sıralarında Ankara merkezli yapılan operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı. Toplamda 25 şüpheli yakalanırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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