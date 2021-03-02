Ankara'da FETÖ'ye 3 ayrı operasyon: 56 gözaltı (2) - Yeniden

ANKARA'da, FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve hücre yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen toplam 83 şüpheliye yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik çalışmaların ardından 3 ayrı operasyon düzenledi. FETÖ/PDY terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün büfe/ankesör iletişim yöntemlerini kullanarak mahrem imamlarla irtibat kurduğu tespit edilen 11 aktif subay, 1 emekli albay, 5 ihraç subay ve 1 eski askeri öğrenci ile mahrem imam seviyesindeki örgüt yöneticilerinden oluşan 25 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. 13 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

ASKERLERİ, ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA GÖRE FİŞLEDİLERFETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında da, örgütün üst düzey yöneticisi üzerinden ele geçen dijital verilerin analiziyle kimlikleri deşifre edilen, aralarında avukat, öğretmen ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 44 mahrem imama yönelik operasyon düzenlendi. 26 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Dijital verilerde, mahrem imamların sorumlu oldukları askerleri örgütsel bağlılıklarına göre fişledikleri, zafiyet ve aile bilgileri gibi özel hayat bilgilerini bu fişleme programına işledikleri, askerlerin çalıştıkları birliklerde yer alan ve örgüt mensubu olmayan askerler hakkında topladıkları bilgileri de mahrem imamlara ilettikleri belirlendi.HÜCRE YAPILANMASINA OPERASYONAyrıca FETÖ/PDY terör örgütünün hücre/hijyen evleri operasyonlarında yakalanan örgüt yöneticisi ve üyelerinin etkin pişmanlık beyanlarında teşhis ettiği kişiler ile yine operasyonlarda ele geçen dijital materyallerin incelenmesi sonucunda, örgütün yeniden toparlama ve yapılanma faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 6 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.83 şüpheliye yönelik 3 ayrı operasyonda 56 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı