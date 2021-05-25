Ankara'da FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
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Ankara'da FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı

Ankara'da FETÖ üyesi 9 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyeti bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheliden 9'u yakalandı.

Başkent'te terör örgütü FETÖ/PDY içerisinde faaliyeti bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 13 şüpheliden 9'u yakalandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyette olan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock'u kullanan 13 kişiyi tespit etti. Harekete geçen ekipler, belirlenen şahıslara yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 4 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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