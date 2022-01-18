Ankara'da FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 9 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde çeşitli konumlarda görev alan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, 9 şüphelinin örgüt hiyerarşisi içerisinde 'ev abiliği', 'bölge talebe mesulü', 'büyük bölge imamı', 'esnaf imamlığı' gibi çeşitli konumlarda görev aldığı belirlendi. Haklarında çeşitli deliller bulunan ve örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan haklarında soruşturma bulunup firari olan 4 şüphelinin yakalanmalarına yönelik de arama kararı çıkartıldı.


Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

Başkentte terör örgütü DEAŞ soruşturmasında 64 gözaltı kararı

 '4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı' iddiasına yalanlama

"4 savcı adli emanetteki uyuşturucu ve tarihi eserleri sattı" iddiasına yalanlama

 Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...

Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Arnavutluk'tan, ülkedeki FETÖ yapılanmasına karşı hemen harekete geçerek, ilişkilerimizin bu sebeple gölgelenmesine meydan...
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Gözaltı, Ankara, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title