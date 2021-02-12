Ankara'da FETÖ soruşturmasında 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl