Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararıANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 22 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesi sınav sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bu kapsamda, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ/PDY mensubu hakkında, gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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