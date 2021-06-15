Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 20 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla iletişim kurduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yer alan mahrem imamlarla operasyonel GSM hattı üzerinden iletişim kuran 20 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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