Son dakika haber: Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Anadolu Ajansı / Serdar Açıl - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
Gözaltındaki amirallerin ifadeleri ortaya çıktı: Montrö bildirisini hazırlayan İYİ Parti kurucusu Ergun Mengi
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış
Bildiri soruşturmasında yeni detaylar! Gözaltına alınan 10 amiral, metni hazırlayıp diğer kişilere ulaştırmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012 Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu (JANA/JATEK) sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik (FETÖ) soruşturmada, 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2012 yılı Jandarma Astsubay Temel Eğitim Kursu sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişilerek, soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bunun üzerine, sınav sorularını alan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden çoğunluğu daha önce ihraç edilmiş subay ve astsubay 16 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Açıl

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Haydar Akar Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Demet Özdemir Kaan Yıldırım İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Can Bartu Cenk Tosun Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Astsubay eğitim kursu sınav sorularının FETÖ'ye sızdırılması soruşturmasında 16 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:59:32. #1.16#
title