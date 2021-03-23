Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

23.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 10:02
Ankara'da FETÖ soruşturması kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 4 zanlıdan 3'ü yakalandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan yürütülen münferit soruşturmalar kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 3 zanlı gözaltına alınırken, bir zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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