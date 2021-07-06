Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı kararı
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı