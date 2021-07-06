Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı kararı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları belirlenen 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün hiyerarşisinde 'yargı teşkilatı mahrem imamı' olarak görev aldıkları ve operasyonel hat kullandıkları tespit edilen, çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'yargı teşkilatı mahrem imamı' oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün "yargı teşkilatı mahrem imamı" oldukları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 66 şüpheli hakkında...
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika gündem: İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (5)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Sibel Can Müslüm Gürses Burak Özçivit
Spor Metin Oktay Burak Elmas Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara'da FETÖ soruşturması: 66 gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:04:12. #1.14#

title