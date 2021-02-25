Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 37 gözaltı kararı
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 37 gözaltı kararı

25.02.2021 10:15 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:19
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 37 gözaltı kararı

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen, 2012 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Bunun üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 3'ü aktif olmak üzere toplam 37 FETÖ/PDY mensubu hakkında 25 Şubat 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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