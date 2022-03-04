Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı - Haberler

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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında 10 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturmada, 9'u kamu görevlisi, 1'i özel sektör çalışanı 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY'nin güncel kamu yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütsel hiyerarşiye dahil oldukları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 7'si görevde, 1'i geçici olarak görevden uzaklaştırılmış, 1'i ihraç 9 kamu görevlisi (5 müfettiş, 2 iç denetçi, 1 uzman, 1 müdür yardımcısı) ile 1'i özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara Başsavcılığı, Gözaltı, Kamu, Güncel, Haberler

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