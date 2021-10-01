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Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ankara'da FETÖ/PDY operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da 2012 yılında yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nda (JANA) FETÖ üyelerinin dağıttığı soruları alıp imtihanı kazanan 11 şüpheli, gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da 2012 yılında yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nda (JANA) FETÖ üyelerinin dağıttığı soruları alıp imtihanı kazanan 11 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında 2012'de yapılan Jandarma Astsubaylık Sınavı'nın sorularının, FETÖ/PDY üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Soruları alarak sınavı kazandığı belirlenen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. 11 kişi gözaltına alınırken, firari 1 kişi aranıyor.


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