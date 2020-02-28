Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı
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Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı.

28.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:03
Ankara'da FETÖ operasyonu: 56 gözaltı

ANKARA'da polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, 56 kişi gözaltına alındı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün güncel üniversite yapılanması içinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 66 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Op0erasyonda 56 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.


Kaynak: DHA

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